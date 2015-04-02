Верстка psd в htm для емайл рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок153 просмотра

читайте, п-та, что пишу. Не оставляйте бездумно шаблон, какой вы молодец) Я же не просто так это делаю.

указывайте:

1) скайп и ценник (рубли или $),

2) нужна ли предоплата,

3) будет ли нормально отображаться на мобильниках?

приступить надо 3го утро-обед

оплата рублями на: wmr, сбербанк или киви по курсу bestchange.

10 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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