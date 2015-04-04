Верстка Landing Page

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Завершен11 заявок282 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сверстать Landing Page. Без Паралаксов и прочих эффектов.

Всего 5 экранов + модальное окно.

Основные требования:

Кроссбраузерная верста, валидация на формы, валидность.

Более подробно уже с исполнителем.

Во вложении скрин макета.

Указывайте пожалуйста стоимость в Рублях и сроки.

Отдаю приоритет тем кто сможет сделать за 2 дня и меньше.

Если есть вопросы, пишите в ЛС.

Удачи

10 лет назад
vebmister
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель. Быстрое выполнение и качественная работа. Рекомендую
Спасибо Александру за четкое тз и своевременную оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Narek-T
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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