Верстка Landing Page

Здравствуйте.

Нужно сверстать Landing Page. Без Паралаксов и прочих эффектов.

Всего 5 экранов + модальное окно.

Основные требования:

Кроссбраузерная верста, валидация на формы, валидность.

Более подробно уже с исполнителем.

Во вложении скрин макета.

Указывайте пожалуйста стоимость в Рублях и сроки.

Отдаю приоритет тем кто сможет сделать за 2 дня и меньше.

Если есть вопросы, пишите в ЛС.

Удачи