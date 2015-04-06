Верстка одностраничника

Добрый день!

По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник.

ТЗ в приложении.

Цена: 85 долларов (5000 р.)

За хорошую работу хороший отзыв.

Своевременная оплата 100 %.

От меня участие в проекте. Все будем обсуждать, я всегда на связи.

P.S. Прошу вас не предлагать мне верстку за большие деньги, можно за чуть больше, чем я предложил. Спасибо!

P.P.S. Если вы уложитесь в срок и меня все устроит (я постарался все описать в ТЗ — чего хочу), я сделаю вам официальный отзыв бонусом, + отзыв тут, в своей группе в вк (800 подписчиков).

Это поможет вам получать новые заказы.

Так же бонусом буду заказывать новые проекты.

Ссылку отредактировал.