Доброго времени суток. Нужно сверстать готовый шаблон для сайта. Объем работ вкратце: 1. Нужно убрать черную полосу (Шапку-лого) «Leader-L-Service». 2. Сделать логотип «Leader-L-Service» в шапке ...
Верстка одностраничника
Добрый день!
По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник.
ТЗ в приложении.
Цена: 85 долларов (5000 р.)
За хорошую работу хороший отзыв.
Своевременная оплата 100 %.
От меня участие в проекте. Все будем обсуждать, я всегда на связи.
P.S. Прошу вас не предлагать мне верстку за большие деньги, можно за чуть больше, чем я предложил. Спасибо!
P.P.S. Если вы уложитесь в срок и меня все устроит (я постарался все описать в ТЗ — чего хочу), я сделаю вам официальный отзыв бонусом, + отзыв тут, в своей группе в вк (800 подписчиков).
Это поможет вам получать новые заказы.
Так же бонусом буду заказывать новые проекты.
Ссылку отредактировал.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать Landing Page. Без Паралаксов и прочих эффектов. Всего 5 экранов + модальное окно. Основные требования: Кроссбраузерная верста, валидация на формы, валидность. ...Завершен10 лет назад
Верстка 2-х страницу. Главная, внутренняя страницы Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android). Написание простого, читабельного, контекстно независимого ...Завершен10 лет назад
- $80
Доработать с помощью CSS / Java / HTML и т.д. изменить стандартный вид портлета liferay-portal-6.2-ce-ga2 классической темы по умолчанию (заголовок портлета) с серого цвета на более контрастный и предложить несколько вариантов цвета шрифта, который бы ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
День добрый, дорогие верстальщики! Нужно внести несколько правок в этот http://kulon.nov1nka.ru/t/ сайт! Добавить в шапке над телефоном надпись "Звонок бесплатный"; Добавить в футер 2 текстовые кнопки с лайтбоксом "Доставка" и "Политика конфиденциальности" ...Завершен10 лет назад
читайте, п-та, что пишу. Не оставляйте бездумно шаблон, какой вы молодец) Я же не просто так это делаю. указывайте: 1) скайп и ценник (рубли или $), 2) нужна ли ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Страницы простые. Обе главные. Просьба указывать приблизительные расценки и сроки выполнения. Джепеги для детальной оценки отправлю на почту.Завершен10 лет назад
- $25
По готовому дизайну страницы (заглушка) для главной необходимо: 1) Выполнить верстку HTML для разрешений а) с 980 до 1280 и б) от 1280 и выше (большие мониторы) 2) Натянуть на Битрикс (Стартап) ...Завершен10 лет назад
- $500
ТЗ прилагается в файле. Типовые шаблоны не подойдут. Верстка с нуля. Сделанная верстка будет адаптирована затем под php5 для связи с базой данных.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется ряд недочётов в верстке, в частности, некорректное отображение кнопок на сайте. Нужно устранить.Завершен10 лет назад