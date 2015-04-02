Здравствуйте! Требуется форма обратной связи на сайт. 1.Форма должна состоять из 8 полей а) Имя* б) Действующий e-mail* в) Номер телефона г) в виде раскрывающего списка, с выбором ...
Сделать функциональный лендинг
Надо создать простой сайт с простым функционалом выбора как на рисунке и обратным звонком... Так же расмотрю предложение по усовершенствованию
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $85
Добрый день! По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник. ТЗ в приложении. Цена: 85 долларов (5000 р.) За хорошую работу хороший отзыв. ...Завершен10 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Нужно сверстать готовый шаблон для сайта. Объем работ вкратце: 1. Нужно убрать черную полосу (Шапку-лого) «Leader-L-Service». 2. Сделать логотип «Leader-L-Service» в шапке ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать Landing Page. Без Паралаксов и прочих эффектов. Всего 5 экранов + модальное окно. Основные требования: Кроссбраузерная верста, валидация на формы, валидность. ...Завершен10 лет назад
Верстка 2-х страницу. Главная, внутренняя страницы Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android). Написание простого, читабельного, контекстно независимого ...Завершен10 лет назад
- $80
Доработать с помощью CSS / Java / HTML и т.д. изменить стандартный вид портлета liferay-portal-6.2-ce-ga2 классической темы по умолчанию (заголовок портлета) с серого цвета на более контрастный и предложить несколько вариантов цвета шрифта, который бы ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
День добрый, дорогие верстальщики! Нужно внести несколько правок в этот http://kulon.nov1nka.ru/t/ сайт! Добавить в шапке над телефоном надпись "Звонок бесплатный"; Добавить в футер 2 текстовые кнопки с лайтбоксом "Доставка" и "Политика конфиденциальности" ...Завершен10 лет назад
читайте, п-та, что пишу. Не оставляйте бездумно шаблон, какой вы молодец) Я же не просто так это делаю. указывайте: 1) скайп и ценник (рубли или $), 2) нужна ли ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Страницы простые. Обе главные. Просьба указывать приблизительные расценки и сроки выполнения. Джепеги для детальной оценки отправлю на почту.Завершен10 лет назад
- $25
По готовому дизайну страницы (заглушка) для главной необходимо: 1) Выполнить верстку HTML для разрешений а) с 980 до 1280 и б) от 1280 и выше (большие мониторы) 2) Натянуть на Битрикс (Стартап) ...Завершен10 лет назад