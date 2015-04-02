Сделать функциональный лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок208 просмотров

Надо создать простой сайт с простым функционалом выбора как на рисунке и обратным звонком... Так же расмотрю предложение по усовершенствованию

10 лет назад
Stepan025
Степан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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