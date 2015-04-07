Нужна адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки196 просмотров

На сайт ставится новый дизайн

Нужно сделать адаптивную верстку для сайта dom-semua.ru

Макеты нового дизайна в PSD ( главная страница, страница, категории, и сама страница)

На сайте стоит - Joomla!, 3.4.1 - верстка должна быть совместима

Цена 1500 wmr

Joomla
10 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

GontarUA
Дмитрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$25
4 дня
Отличное сотрудничество, все выполнено быстро и качественно + постоянно на связи. Всем советую
ТЗ поставлено чётко. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

GontarUA
Дмитрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад