Сверстать HTML верстку одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок294 просмотра

Нужно сделать верстку страницы, см. вложение. PSD нет, есть PNG без фона и\или CDR

Требуется кастомный код с префиксом.

Безумных цен прошу не закатывать - не приму.

Сделать нужно еще вчера.. детали в переписке.

HTML
10 лет назад
xq4
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

brHuman
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$4
1 день
С заданием справился.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

brHuman
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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