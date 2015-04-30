Выполнить дубль сайта на wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок167 просмотров

Есть сайт довольно таки простой.

необходимо сделать его копию на вордпрессе, сделав небольшие изменения в цветовой гамме.

из функционала:

поиск по сайту

форма отправки запроса

бюджет до 100 дол, обязателен релевантный опыт

в предложении указывайте:

1 релевантный опты

2 сроки

3 цена в дол

WordPress
10 лет назад
Mr-invest
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$60
5 дней
выполнил очень качественно, были небольшие сбои со сроками, но предоставил много дополнительных бесплатных бонусов. в целом положительное впечатление о сотрудничестве. Рекомендую!
Спасибо за работу! Все четко и ясно. Оплата мгновенная и никаких проблем! Благодарю за понимание!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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