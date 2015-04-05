Сверстать одну простенькую страничку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок256 просмотров

Сверстать одну простенькую страничку из jpg в html 5/ css3

HTML
10 лет назад
arcadium-studio
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Сделал все очень быстро. Качественно. Хороша Работа.
Чёткие требования, адекватное общение и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Bob301
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад