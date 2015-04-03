Копия сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки193 просмотра

Добрый день! Необходимо сделать копию сайта на 90% - qbst.ru. Сайт необходимо выполнить используя html5,конвас или ваши предложения. Нужна только верстка, программирование и натяжка не требуется.

HTML
10 лет назад
promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров