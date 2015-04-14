"Прикрутить" к сайту на Joomla 2.5 выпадающий список в шапку

Задача:

На сайте (Joomla 2.5) добавить в шапку (смотри прикрепленный скриншот) выпадающий список.

В состоянии покоя список содержит надпись "Выбор региона"; при клике на него выпадают два варианта - "Саратов" и "Самара".

При выборе того или иного варианта должны измениться контактные данные в шапке и футере (телефон и e-mail), все остальное (модули, статьи, материалы) остается неизменным.

Важно: у нас должна быть возможность добавлять дополнительные города (в случае экспансии в соседние регионы) и "привязывать" к ним соответствующие контакты.

Сроки: 3 (максимум - 4) дня, с момента утверждения заявки.

Оплата: на qiwi-кошелек, Яндекс.Деньги, переводом на карту Сбербанка.