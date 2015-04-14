"Прикрутить" к сайту на Joomla 2.5 выпадающий список в шапку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок189 просмотров

Задача:

На сайте (Joomla 2.5) добавить в шапку (смотри прикрепленный скриншот) выпадающий список.

В состоянии покоя список содержит надпись "Выбор региона"; при клике на него выпадают два варианта - "Саратов" и "Самара".

При выборе того или иного варианта должны измениться контактные данные в шапке и футере (телефон и e-mail), все остальное (модули, статьи, материалы) остается неизменным.

Важно: у нас должна быть возможность добавлять дополнительные города (в случае экспансии в соседние регионы) и "привязывать" к ним соответствующие контакты.

Сроки: 3 (максимум - 4) дня, с момента утверждения заявки.

Оплата: на qiwi-кошелек, Яндекс.Деньги, переводом на карту Сбербанка.

Joomla
10 лет назад
dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
3 дня
Отличная работа; исполнитель всегда на связи; все пожелания и доработки были учтены и реализованы.
Надежный заказчик, приятно было с Вами поработать.. надеюсь не в последний раз))

Заявки фрилансеров

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • -программная сборка

    -Парсер - 2шт Один парсит информацию из указанного места, создает список - кол-во строк формируемого списка ~ 1500, скорость формирования списка - не более 2-3 сек, ...

    SQL
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копия сайта

    Добрый день! Необходимо сделать копию сайта на 90% - qbst.ru. Сайт необходимо выполнить используя html5,конвас или ваши предложения. Нужна только верстка, программирование и натяжка не требуется.

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта html/css/js bootstrap

    Требуется верстка PSD макетов - Страница должна отображаться одинаково удобно для пользователя как на десктопе, так и на мобильных устройствах. - HTML/CSS/JS коды должны быть очень качественно оптимизированы. ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Нужно сверстать мобильную версию уже готового сайта. Подробности исполнителю. По запросу можно сделать подробный дизайн по экранам. В целом ищем хорошего разработчика для огромной кучи front-end задач. Приветствуется код с максимум ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна адаптивная верстка

    На сайт ставится новый дизайн Нужно сделать адаптивную верстку для сайта dom-semua.ru Макеты нового дизайна в PSD ( главная страница, страница, категории, и сама страница) На сайте стоит - ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад