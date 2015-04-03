Верстка сайта по готовому дизайну + натяжка CMS

Необходимо сделать верстку и натянуть на CMS. Выбираем между modx и wordpress. Также будет интересно ваше мнение по выбору cms.

По сути сайт будет представлять из себя множество статей по тематикам, которые будут оптимизированы под поисковые запросы. Первостепенным будет скорость работы сайта и удобство редактирования текстового контента. Из макетов есть только главная в psd. В процессе шаблон страницы каталога.