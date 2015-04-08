Необходимо сверстать лэндинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок225 просмотров

Разыскивается верстальщик, который качественно, быстро и кроссбраузерно сверстает лэндинг (хотелось бы получить адаптивную верстку насколько это возможно применить к данному дизайну).

В аттачах есть ТЗ и есть JPG - исходники сброшу быбранному исполнителю. Пожалуйста, прежде, чем постить предложения прочитайте задание. Оплата 100% сразу после приемки готового работающего задания и только так.

Задача уже в статусе горит - поэтому начать надо быстро. Опыт выполнения подобных задач обязателен. Предложения без примеров работ не рассматриваем.

Если исполнитель окажется тем, кого мы ищем, возможно долгосрочное сотрудничество.

10 лет назад
acidhead
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Рекомендую Михаила как ответственного и обязательного работника. Во время нашего сотрудничества проявил и умения, и настойчивость, и фантазию. Все время на связи... Адекватно относится к правкам - в целом сотрудничество успешно состоялось. Рекомендую всем!
Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству как профессионального, опытного и ответственного заказчика! Всегда на связи! Четко сформулированные требования к работе! Быстрая оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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