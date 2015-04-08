Сверстайте мне блок, чтобы в каждую цифру как на картинке я мог вставить код вывода блока тизера) https://yadi.sk/i/PZya2c5yfkMEU мне кажется это очень просто) внитри блока я ...
Необходимо сверстать лэндинг
Разыскивается верстальщик, который качественно, быстро и кроссбраузерно сверстает лэндинг (хотелось бы получить адаптивную верстку насколько это возможно применить к данному дизайну).
В аттачах есть ТЗ и есть JPG - исходники сброшу быбранному исполнителю. Пожалуйста, прежде, чем постить предложения прочитайте задание. Оплата 100% сразу после приемки готового работающего задания и только так.
Задача уже в статусе горит - поэтому начать надо быстро. Опыт выполнения подобных задач обязателен. Предложения без примеров работ не рассматриваем.
Если исполнитель окажется тем, кого мы ищем, возможно долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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