Необходимо сверстать лэндинг

Разыскивается верстальщик, который качественно, быстро и кроссбраузерно сверстает лэндинг (хотелось бы получить адаптивную верстку насколько это возможно применить к данному дизайну).

В аттачах есть ТЗ и есть JPG - исходники сброшу быбранному исполнителю. Пожалуйста, прежде, чем постить предложения прочитайте задание. Оплата 100% сразу после приемки готового работающего задания и только так.

Задача уже в статусе горит - поэтому начать надо быстро. Опыт выполнения подобных задач обязателен. Предложения без примеров работ не рассматриваем.

Если исполнитель окажется тем, кого мы ищем, возможно долгосрочное сотрудничество.