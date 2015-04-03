Верстка на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок143 просмотра

Нужно настроить сайт на WP. Поставить рубрики где нужно, плагины настроить, пример дам. Пишите цены в рублях.

WordPress
10 лет назад
nadiavorka
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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