Есть рабочий сайт на движке (Oscommerce/VamShop). Используются шаблоны. Есть хороший дизайн в PSD. Нужно: 1 .переверстать несколько страниц под новый дизайн 2. после п.1 - по желанию- ...
Внести правки в верстку лендинга (знание js анимации)
В сверстанном макете нужно:
1. заменить анимацию с CSS 3 на аналогичную с использованием js (т.к. css 3 даже в последней опере не отрабатывает). Анимации и элементов мало.
2. Поп-ап окно (сообщение об успешной отправки данных с формы) сделать так, чтобы открывалось на том месте, где заполнена форма (сейчас оно переносит на верх страницы)
3. При просмотре сайта на телефоне (например, я в смотрю на апл) появляется полоса справа (белое пустое место в несколько пикселей по всей странице)
Пишите цену за правки в ответе.
Заявки фрилансеров
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