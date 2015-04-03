Внести правки в верстку лендинга (знание js анимации)

В сверстанном макете нужно:

1. заменить анимацию с CSS 3 на аналогичную с использованием js (т.к. css 3 даже в последней опере не отрабатывает). Анимации и элементов мало.

2. Поп-ап окно (сообщение об успешной отправки данных с формы) сделать так, чтобы открывалось на том месте, где заполнена форма (сейчас оно переносит на верх страницы)

3. При просмотре сайта на телефоне (например, я в смотрю на апл) появляется полоса справа (белое пустое место в несколько пикселей по всей странице)

Пишите цену за правки в ответе.