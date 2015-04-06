Необходимо сверстать вот такой вот блок комментариев по образцу фейсбука http://d.pr/i/1hfy7 Нужно так же, что бы цвет фона и ширина всего блока комментариев легко менялись в html или css.
Доработать, изменить DLE
Нужно изменить дизайн кнопки вход сделать как старом варианте сайта http://see-tv.esy.es/
Немного изменить габариты шапки, сделать постеры поменьше.
Не работает регистрация — пользователь с таким именем зарегистрирован.
Проблемы с почтой — сообщения отправляются только если вы зарегистрированы.
Изменить раздел — Новые фильмы на Фильмы.
На некоторых страницах футер съезжает.
Сам сайт http://see-tv.org/
Выбранный исполнитель
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