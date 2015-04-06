Доработать, изменить DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки186 просмотров

Нужно изменить дизайн кнопки вход сделать как старом варианте сайта http://see-tv.esy.es/

Немного изменить габариты шапки, сделать постеры поменьше.

Не работает регистрация — пользователь с таким именем зарегистрирован.

Проблемы с почтой — сообщения отправляются только если вы зарегистрированы.

Изменить раздел — Новые фильмы на Фильмы.

На некоторых страницах футер съезжает.

Сам сайт http://see-tv.org/

DLE
10 лет назад
volans
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Наконец ответственный, порядочный исполнитель, все сделано без каких либо дополнений.
Отличный заказчик. Четкие задачи, моментальная оплата. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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