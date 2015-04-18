Требуется создать верстку в стиле сайта для e-mail рассылки.

На сайте vipramki.ru необходимо добавить кнопку-ссылку МОТОрамки, левее кнопки Рамки (ее в дальнейшем переименовать в АВТОрамки), она уже есть, но при ее активации все меню едет вправо, а не налево. На сайте motoramki.ru ...