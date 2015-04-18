Проверка валидности html сайта и устранение ошибок. Портфолио аналогичных работ. Оплата киви.
Требуется создать верстку в стиле сайта для e-mail рассылки.
Добрый день!
Есть сайт и нужно в его стиле сделать верстку. В принципе больше и сказать то нечего =)
Предлагайте цену.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Ограничить длину заголовков предложений 70 знаков с пробелами 2. Ограничить размер фото в анонсах не более 180*125 (130) пикселей 3. Добавить в обратную связь обязательные поля 4. Добавить в кабинет ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Определить в чем проблема, и решить ее. При положительном результате - оплата. Стоимость жду от Вас. Писать только на почту указанную в профайле.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Подправить верстку на странице http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000869-Zamok-Popova См. скриншот https://yadi.sk/i/64g1eiPYfnWFVHTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Оставляйте заявки кто готов приступить прямо сейчас. В заявках, пожалуйста сразу указывайте свой скайпHTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать и установить готовый дизайн на Joomla. diplomant-spb.ru С сохранением базы.Завершен10 лет назад
- $170
Добрый вечер коллеги! Ищу хорошего верстальщика для реализации проекта html+jquery. Основные требования: 1. Чистая, валидная верстка 2. Кросбраузерность (в том числе и ie9+) 3. Адаптивность под PC, планшнет, смартфон. 4. ...Завершен10 лет назад
Есть сайт по продаже услуг без CMS. Есть идея: предлагать скидку на услугу за репост в социальную сеть. За каждую социальную сеть пользователь получает дополнительный процент к скидке. Чем больше репостов ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $550
Необходимо сверстать большой макет по блокам. Срок - 14 дней. Бутстрап 3. Нужна хорошая адаптивность. Скриншоты макета в приложении (уменьшены с 1920). Правила и особенности верстки в приложении с примерами ...Завершен10 лет назад
На сайте vipramki.ru необходимо добавить кнопку-ссылку МОТОрамки, левее кнопки Рамки (ее в дальнейшем переименовать в АВТОрамки), она уже есть, но при ее активации все меню едет вправо, а не налево. На сайте motoramki.ru ...Завершен10 лет назад