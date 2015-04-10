Требуется html-верстка и подключение скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок162 просмотра

Требуется грамотный, аккуратный профессиональный верстальщик, который сможет обеспечивать весь комплекс работ по front-стороне сайта: верстка, скрипты. Знание адаптивной верстки, внимание к мелочам, срокам.

Сотрудничество длительное, наличие ИП приветствуется.

HTML
10 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$60
3 дня
Срок был определен точно, не подвел, качество - отличное, цена - превосходная. будем работать дальше!
Понравилось сотрудничать с Кириллом. Детально изложенное ТЗ, налаженная обратная связь? своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад