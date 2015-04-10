Требуется сделать РИП шаблончика с сайта http://goo.gl/0e3YFw с последующей адаптацией на DLE. От Вас стоимость и сроки исполнения.
Требуется html-верстка и подключение скриптов
Требуется грамотный, аккуратный профессиональный верстальщик, который сможет обеспечивать весь комплекс работ по front-стороне сайта: верстка, скрипты. Знание адаптивной верстки, внимание к мелочам, срокам.
Сотрудничество длительное, наличие ИП приветствуется.
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