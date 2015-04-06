Верстка сайта на основе шаблона-html5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок157 просмотров

Создание сайта на базе готового шаблона html5.

- прикрутить админку

- поменять лого

- сверстать

- запустить форму обратной связи

- возможны некоторые изменения деталей дизайна

Сайт многостраничный. Шаблон: http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40599/#!/page_home

Необходимо уметь работать с дополнительными программами:

Adobe Photoshop CS+,

Dreamweaver CS5.5+

От вас предложения по стоимости, портфолио, контакты.

HTML
10 лет назад
nn-jurist
Наталья 
46 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров