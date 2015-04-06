РИП шаблона и адаплация под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок113 просмотров

Требуется сделать РИП шаблончика с сайта http://goo.gl/0e3YFw с последующей адаптацией на DLE.

От Вас стоимость и сроки исполнения.

DLE
10 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров