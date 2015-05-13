Верстка на Shop-Script 4

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок132 просмотра

Начинаем делать сайт Shop-Script 4, дизайн шапки уже заказали, требуется все сверстать и настроить, тематика - оборудование для строительства малоэтажных домов

10 лет назад
as00998
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$200
5 дней
Всем рекомендую, все быстро, качественно и в срок, всегда на связи!
Хороший заказчик, четкое тз, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад