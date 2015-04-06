Несколько правок по верстке

Сайт: http://lens.s4s.im/

1.Параллакс как вот здесь с фоном http://www.eyecandys.com/

2.Шрифты не те сейчас,реализовать те что мы дадим

3.Слайдер на главной поставить с красивым эффектом,дам пример эффекта,а что сейчас вообще без эффекта

4.Над иконками корзины и избранного поставить маленькие цифры,которые будут показывать кол-во товаров в этих разделов

http://clip2net.com/s/3fBbN7d

5.Баннер с глазами укрась свой стиль делаем размером как на http://www.eyecandys.com/

6.Убрать лишнее пространтсво кое где http://clip2net.com/s/3fBdbNM

Сроки до завтрашнего утра !