Сайт: http://lens.s4s.im/ 1.Параллакс как вот здесь с фоном http://www.eyecandys.com/ 2.Шрифты не те сейчас,реализовать те что мы дадим 3.Слайдер на главной поставить с красивым эффектом,дам пример эффекта,а что сейчас вообще без эффекта ...