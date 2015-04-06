Сайт: http://lens.s4s.im/ 1.Параллакс как вот здесь с фоном http://www.eyecandys.com/ 2.Шрифты не те сейчас,реализовать те что мы дадим 3.Слайдер на главной поставить с красивым эффектом,дам пример эффекта,а что сейчас вообще без эффекта ...
Сделать адаптивную верстку у шкурки форума bbpress
Есть сайт на wordpress, на нем стоит не последняя версия форума bbpress. Нужно для шкурки форума сделать адаптивную верстку под мобильные устройства, чтобы гуглу и людям нравилось.
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