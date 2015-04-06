Внедрить комментарии в код сайта

Вот на эту страничку

http://m.dipbee.com/au/survey4/index_fb.php

нужно аккуратно поместить комментарии facebook-style.

Варианта 2 — или же внутри прямоугольника с закругленными углами. Или же в таком же прямоугольнике под тем, который уже есть. Интересны оба варианта, и так, и так.