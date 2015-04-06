Внедрить комментарии в код сайта

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Завершен1 заявка61 просмотр

Вот на эту страничку

http://m.dipbee.com/au/survey4/index_fb.php

нужно аккуратно поместить комментарии facebook-style.

Варианта 2 — или же внутри прямоугольника с закругленными углами. Или же в таком же прямоугольнике под тем, который уже есть. Интересны оба варианта, и так, и так.

10 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$7
2 дня
как всегда великолепно! Евгения выручила в сложный момент. Очень рекомендую её, как ответственного профессионала!
Сотрудничаю с Евгением второй раз, компетентный, адекватный и просто хороший человек. Направил средства до того, как заказ был выполнен. Можно доверять, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

kotova_web
Котова 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

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