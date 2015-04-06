Добрый день! Нужно сверстать от IE9+ https://yadi.sk/d/N8FVly4RfoM3z от Вас сроки и стоимость.
Верстка лендинга
Верстка лендинга. Использование кроссбраузерной анимации. Верстка кроссбраузерная (IE 8+, ff, Opera, Safari, Chrome, мобильные устройства); Поля форм должны проходить валидацию и выдавать сообщение при не корректном заполнении.
Отвечайте на проект только если у вас есть примеры "живой" верстки (в портфолио) с анимацией.
Заявки фрилансеров
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