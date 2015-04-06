Верстка лендинга

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок198 просмотров

Верстка лендинга. Использование кроссбраузерной анимации. Верстка кроссбраузерная (IE 8+, ff, Opera, Safari, Chrome, мобильные устройства); Поля форм должны проходить валидацию и выдавать сообщение при не корректном заполнении.

Отвечайте на проект только если у вас есть примеры "живой" верстки (в портфолио) с анимацией.

10 лет назад
1qwerty
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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