Верстальщик под Joomla

Требуется удалённый верстальщик. В основном под Joomla. Валидно, кроссбраузерно, под мобилы и планшеты в том числе. Набор компонентов и расширений почти всегда идентичен, что несколько убавляет геморройность. Понятно, что html5, css3, JQuery и вся такая байда.

Объём работы порядка 10-15 сайтов в месяц.

Оплата 10 000 руб первый месяц (нагрузка тоже будет меньше), далее 15000 руб. Пожалуйста, обратите внимание, что оплата привязана к рублю!