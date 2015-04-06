Требуется натянуть дизайн на движок KVS

Здравствуйте.

Есть готовый сверстанный дизайн (адаптивный). Требуется натянуть его на движок KVS (http://www.kernel-video-sharing.com/ru/) версии premium. Сайт на русском языке.

Нужен человек который знаком с данным движком и у него есть примеры выполненных работ.