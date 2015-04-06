Cобрать html страницу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок202 просмотра

Надо собрать в одну html страницу элементы с этих страниц.

CSS и JS в отдельные файлы

http://vault.simplebits.com/bits/minitabs.html

http://codepen.io/yashbhardwaj/pen/HzFKa

http://codepen.io/FlyersPh9/pen/Bytpg

http://codepen.io/vebersol/pen/BsGzn

http://codepen.io/Martinix/pen/fpjqo

http://codepen.io/JTParrett/pen/nBxIm

http://codepen.io/sethabbott/pen/reAKn

http://codepen.io/blazeeboy/pen/wryLg

http://codepen.io/zafree/pen/LEEVQP

http://cssdeck.com/labs/content-accordion-in-pure-css3

http://codepen.io/Kseso/pen/phiyL

Бюджет минимальный. 5 долл

+ Развернутый отзыв.

Оплата по факту.

Skrill (бывший moneybookers) или Paypal

CSSHTMLJavaScript
10 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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