Верстка лендинга. Использование кроссбраузерной анимации. Верстка кроссбраузерная (IE 8+, ff, Opera, Safari, Chrome, мобильные устройства); Поля форм должны проходить валидацию и выдавать сообщение при не корректном заполнении. Отвечайте на проект только ...
Cобрать html страницу
Надо собрать в одну html страницу элементы с этих страниц.
CSS и JS в отдельные файлы
http://vault.simplebits.com/bits/minitabs.html
http://codepen.io/yashbhardwaj/pen/HzFKa
http://codepen.io/FlyersPh9/pen/Bytpg
http://codepen.io/vebersol/pen/BsGzn
http://codepen.io/Martinix/pen/fpjqo
http://codepen.io/JTParrett/pen/nBxIm
http://codepen.io/sethabbott/pen/reAKn
http://codepen.io/blazeeboy/pen/wryLg
http://codepen.io/zafree/pen/LEEVQP
http://cssdeck.com/labs/content-accordion-in-pure-css3
http://codepen.io/Kseso/pen/phiyL
Бюджет минимальный. 5 долл
+ Развернутый отзыв.
Оплата по факту.
Skrill (бывший moneybookers) или Paypal
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