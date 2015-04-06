Верстка сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки200 просмотров

Необходимо внести несколько правок в верстку двух сайтов (см. вложение)

Требования

Валидность

Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

Наличие качественного портфолио, положительных отзывов

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

10 лет назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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