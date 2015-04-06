Здравствуйте. Есть готовый сверстанный дизайн (адаптивный). Требуется натянуть его на движок KVS (http://www.kernel-video-sharing.com/ru/) версии premium. Сайт на русском языке. Нужен человек который знаком с данным движком и у него есть примеры выполненных работ.
Верстка сайта
Необходимо внести несколько правок в верстку двух сайтов (см. вложение)
Требования
Валидность
Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
Наличие качественного портфолио, положительных отзывов
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
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