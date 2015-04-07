Требуется удалённый верстальщик. В основном под Joomla. Валидно, кроссбраузерно, под мобилы и планшеты в том числе. Набор компонентов и расширений почти всегда идентичен, что несколько убавляет геморройность. Понятно, что html5, css3, JQuery и вся такая ...
Сделать сайт mobile friendly (оптимизировать для мобильных устройств)
Необходимо сайт http://intstyle.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла - https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fintstyle.com.ua%2F выдавал положительный результат.
Инструкцию сам сервис пишет, нужно доработать эти моменты по вёрстке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $270HTML-верстка25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужна верстка сайта. Количество страниц: 12-15 Верстка должна быть адаптивной. Основное требование: Bootstrap 3! Отображение в IE 9+. В старых версиях браузеров сайт просто должен отображаться более-менее нормально. Ну ...Завершен10 лет назад
Необходимо сделать правки, на сайте HTML Сайт визитка, без системы управления. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Есть готовый сверстанный дизайн (адаптивный). Требуется натянуть его на движок KVS (http://www.kernel-video-sharing.com/ru/) версии premium. Сайт на русском языке. Нужен человек который знаком с данным движком и у него есть примеры выполненных работ.HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо внести несколько правок в верстку двух сайтов (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для работающего сайта (на Drupal 6.x) необходима подправить верстку, стили - чтобы было удобно просматривать на мобильных устройствах. Верстка должна быть динамической: - размер области просмотра должен подстраиваться под размер экрана девайса - ...Завершен10 лет назад
- $5
Надо собрать в одну html страницу элементы с этих страниц. CSS и JS в отдельные файлы http://vault.simplebits.com/bits/minitabs.html http://codepen.io/yashbhardwaj/pen/HzFKa http://codepen.io/FlyersPh9/pen/Bytpg http://codepen.io/vebersol/pen/BsGzn http://codepen.io/Martinix/pen/fpjqo http://codepen.io/JTParrett/pen/nBxIm ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Верстка лендинга. Использование кроссбраузерной анимации. Верстка кроссбраузерная (IE 8+, ff, Opera, Safari, Chrome, мобильные устройства); Поля форм должны проходить валидацию и выдавать сообщение при не корректном заполнении. Отвечайте на проект только ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно сверстать от IE9+ https://yadi.sk/d/N8FVly4RfoM3z от Вас сроки и стоимость.Завершен10 лет назад