Натянуть дизайн на шаблон ocStore (OpenCart)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки115 просмотров

Есть шаблон ocStore (OpenCart) - вот такой http://store6.crimeaforyou.com/. Нужно содрать дизайн с лендинга (proteinum.ru), лендинг мой, и натянуть его на магазин. Шрифты, картинки, стили - максимально приблизить ИМ к лендингу на всех страницах.

Задавайте вопросы, обсудим.

Предлагайте сроки и бюджет. В случае эффективного взаимодействия - будем работать и в будущем над этим и другими проектами.

ocStoreOpencart
10 лет назад
Gorman
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстальщик под Joomla

    $270

    Требуется удалённый верстальщик. В основном под Joomla. Валидно, кроссбраузерно, под мобилы и планшеты в том числе. Набор компонентов и расширений почти всегда идентичен, что несколько убавляет геморройность. Понятно, что html5, css3, JQuery и вся такая ...

    HTMLJoomlajQuery
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка и верстка простого мобильного дизайна

    Нужна отрисовка и верстка простого мобильного дизайна. - Дизайн предназначен только для мобильных устройств, поэтому минимум лишнего, максимум функциональности (без логотипов, без рисованных кнопок, без jquery). - картинки оформления вставлять через sprite-css ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт mobile friendly (оптимизировать для мобильных устройств)

    Необходимо сайт http://intstyle.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла - https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru&amp;url=http%3A%2F%2Fintstyle.com.ua%2F выдавал положительный результат. Инструкцию сам сервис пишет, нужно доработать эти моменты по вёрстке.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна верстка сайта

    $100

    Нужна верстка сайта. Количество страниц: 12-15 Верстка должна быть адаптивной. Основное требование: Bootstrap 3! Отображение в IE 9+. В старых версиях браузеров сайт просто должен отображаться более-менее нормально. Ну ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки HTML

    Необходимо сделать правки, на сайте HTML Сайт визитка, без системы управления. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется натянуть дизайн на движок KVS

    Здравствуйте. Есть готовый сверстанный дизайн (адаптивный). Требуется натянуть его на движок KVS (http://www.kernel-video-sharing.com/ru/) версии premium. Сайт на русском языке. Нужен человек который знаком с данным движком и у него есть примеры выполненных работ.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    $20

    Необходимо внести несколько правок в верстку двух сайтов (см. вложение) Требования Валидность Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Наличие качественного портфолио, положительных ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизировать верстку сайта под мобильные устройства

    Для работающего сайта (на Drupal 6.x) необходима подправить верстку, стили - чтобы было удобно просматривать на мобильных устройствах. Верстка должна быть динамической: - размер области просмотра должен подстраиваться под размер экрана девайса - ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Cобрать html страницу

    $5

    Надо собрать в одну html страницу элементы с этих страниц. CSS и JS в отдельные файлы http://vault.simplebits.com/bits/minitabs.html http://codepen.io/yashbhardwaj/pen/HzFKa http://codepen.io/FlyersPh9/pen/Bytpg http://codepen.io/vebersol/pen/BsGzn http://codepen.io/Martinix/pen/fpjqo http://codepen.io/JTParrett/pen/nBxIm ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    $35

    Верстка лендинга. Использование кроссбраузерной анимации. Верстка кроссбраузерная (IE 8+, ff, Opera, Safari, Chrome, мобильные устройства); Поля форм должны проходить валидацию и выдавать сообщение при не корректном заполнении. Отвечайте на проект только ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад