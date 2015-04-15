Сверстать мобильную версию

Требуется удалённый верстальщик. В основном под Joomla. Валидно, кроссбраузерно, под мобилы и планшеты в том числе. Набор компонентов и расширений почти всегда идентичен, что несколько убавляет геморройность. Понятно, что html5, css3, JQuery и вся такая ...