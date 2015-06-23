Адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка304 просмотра

Интересует адаптивная верстка 7 страниц. Требования и примеры макетов во вложении.

10 лет назад
Jtr
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$99
8 дней
Отличная работа. Качественно, вовремя (даже на пару дней раньше) и адекватное отношение к замечаниям и правкам. Рекомендую.
Все было в лучшем виде

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно переделать дизайн в адаптивный

    Есть несколько сайтов с несколькими разнообразными страницами (интернет-магазины), нужно фронтенд части переделать под адаптивный диз html5 (чтоб смотрелся корректно на большинстве браузеров и мобильных девайсах)

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать макеты (psd)

    Нужно сверстать страницы в количестве 8 штук. Верстка - адаптивная, чтобы на мобильных устройствах контент "складывался" в стопку. Без особых изысков и наворотов. Довольно так типичный сайт. Срочно. От Вас- жду предложения по цене ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $50

    Необходимо сверстать лендинг по PSD макету. Кросбраузерность. Адаптивность не нужна. Превью - http://mcp.me/biq

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка LP

    $100

    Требуется верстка LP на wordpress Требования: 1. Валидно согласно http://validator.w3.org/ 2. Кросбраузерно 3. Основной код должен быть оформлен в виде страницы, во вкладке страницы.

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка сайта+верстка

    Здравствуйте! Требуется создание информационного сайта. Сайт должен быть реализован на CMS Modx последних версий. От вас функционал + верстка (дизайн предоставим). Один нюанс, на сайте должно быть реализовано ...

    MODX
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Есть 2 одностраничных сайта

    Добрый день Есть уже утвержденный дизайн 2-х одностраничных сайта. Необходимо сделать порезку и сделать отправление писем из формы на указанный мейл (проверка полей на валидность). Нужен ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать мобильную версию

    Сверстать мобильную версию и натянуть на робочий сайт - http://lovecrisis.deyneko.tv/ Стили должны меняться в зависимости от устройства - соответственно сайт будет один, а вид на разных устройствах разный. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад