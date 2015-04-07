Необходимо сверстать макеты (psd)

Нужно сверстать страницы в количестве 8 штук. Верстка - адаптивная, чтобы на мобильных устройствах контент "складывался" в стопку. Без особых изысков и наворотов. Довольно так типичный сайт. Срочно.

От Вас- жду предложения по цене и срокам.

Обращения рассматриваю только от непосредственных исполнителей.

Спасибо

https://yadi.sk/d/b1BojKTNfpVug - стр по ссылке