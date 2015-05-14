Сделать полную копию сайта на Джумле

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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок154 просмотра

Простой проект, каталог статей с картинками.

Доступов нет к сайту исходнику.

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Joomla
10 лет назад
Streetmachine
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$60
3 дня
Спасибо большое! Все сделано 1 в 1)
Александр всегда был на связи, работалось легко, рекомендую!

Заявки фрилансеров

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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