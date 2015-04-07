Верстка блока

Вот вывод рекламы вот в таком виде

https://yadi.sk/i/pzya2c5yfkmeu

в каждую ячейку я хочу поставить отдельную партнерку

сейчас по умолчанию стоит 4 ре тизера от одной партнерки

я хочу поставить 4 ре партнерки по одному тизеру

в чем беда?

у меня не вышло вставить 4 ре кода. так. чтобы они были в одну линию горизонтальную и вертикальную

вот коды. которые надо выстроить

в горизонтальную линию

и в вертикальную линию

в линии 4 ре блока

коды тизерных сетей

Вставьте эту часть кода в то место на странице, в котором будет выводиться рекламный блок:

Вставьте эту часть кода в любое место страницы

тизернет

боди клик

хаб тизерки