Верстка блока

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки177 просмотров

Вот вывод рекламы вот в таком виде

https://yadi.sk/i/pzya2c5yfkmeu

в каждую ячейку я хочу поставить отдельную партнерку

сейчас по умолчанию стоит 4 ре тизера от одной партнерки

я хочу поставить 4 ре партнерки по одному тизеру

в чем беда?

у меня не вышло вставить 4 ре кода. так. чтобы они были в одну линию горизонтальную и вертикальную

вот коды. которые надо выстроить

в горизонтальную линию

и в вертикальную линию

в линии 4 ре блока

коды тизерных сетей

Вставьте эту часть кода в то место на странице, в котором будет выводиться рекламный блок:

Вставьте эту часть кода в любое место страницы

тизернет

боди клик

хаб тизерки

10 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется HTML верстка \ Web дизайн … (удаленная работа)

    Удаленно, для работы над несколькими проектами интернет-магазинов требуется грамотный HTML верстальщик со знанием CMS Magento, который верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ К ВЕРСТКЕ ФАЙЛОВ: ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка под wordpress

    Требуется кросс-браузерная, SEO-friendly, валидная верстка под Wordpress 4.1.1 Макет в psd-шаблоне, под другой движек сайта уже порезан, поэтому могу показать конкретную работу сайта. Жду Ваши цены и сроки.

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать сайт

    $90

    Парни... нужен сайт .... Я не богатЫй и бюджет у меня не очень всего 2 000 грн.... но выхода нет и обратился к вам за помощью.. ТЗ прикрепляю ... жду ваших предложений

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно переделать дизайн в адаптивный

    Есть несколько сайтов с несколькими разнообразными страницами (интернет-магазины), нужно фронтенд части переделать под адаптивный диз html5 (чтоб смотрелся корректно на большинстве браузеров и мобильных девайсах)

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать макеты (psd)

    Нужно сверстать страницы в количестве 8 штук. Верстка - адаптивная, чтобы на мобильных устройствах контент "складывался" в стопку. Без особых изысков и наворотов. Довольно так типичный сайт. Срочно. От Вас- жду предложения по цене ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $50

    Необходимо сверстать лендинг по PSD макету. Кросбраузерность. Адаптивность не нужна. Превью - http://mcp.me/biq

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад