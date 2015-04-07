Нужно внести правки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок144 просмотра

привет

нужно внести пару правок на сайт

1. Нужно чтобы верхнее менб ездило при скроле страницы

2. Подключить сбор заявок на почту

3. Поменять фоновую картинку

https://yadi.sk/i/rjm1x_z-fqFLs

10 лет назад
banishevski
Георгий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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