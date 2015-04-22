Верстка адаптивного интерент магазина с мобильн.версией

Сайт 11 страниц + их мобильная версия

Требования:

1) Кроссбраузерность и кроссплатформенность (отсутствие ошибок в Unix/Mac, Andoid, iOS)

2) Максимально валидный код (минимум ошибок на http://validator.w3.org/)

3) Аккуратность и внимание к деталям (четкое соблюдение сетки, отступов, никакие «вправо-влево полметра и так сойдет» не допускаются).

Браузеры

• Google Chrome версии 11 и выше (для Windows, Mac или Linux)

• Firefox 3.5 и более поздние версии (для Windows, Mac или Linux)

• InternetExplorer 8.0 и более поздние версии

• Safari 4.0 и более поздние версии (Mac или Windows)

• Opera 10.0 и более поздние версии (Windows, Mac или Linux)

Кандидаты без портфолио и отзывов, а также кандидаты с датой регистрации менее 6 месяцев рассматриваться не будут.

Оплата 50/50 (50% — аванс, 50% — после сдачи проекта)

Строгое соблюдение оговоренных сроков! Изменение сроков в процессе работы влекут изменение оплаты в меньшую сторону.

Дизайн скидываю только в личку для точной оценки.