Верстка адаптивного интерент магазина с мобильн.версией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок213 просмотров

Сайт 11 страниц + их мобильная версия

Требования:

1) Кроссбраузерность и кроссплатформенность (отсутствие ошибок в Unix/Mac, Andoid, iOS)

2) Максимально валидный код (минимум ошибок на http://validator.w3.org/)

3) Аккуратность и внимание к деталям (четкое соблюдение сетки, отступов, никакие «вправо-влево полметра и так сойдет» не допускаются).

Браузеры

• Google Chrome версии 11 и выше (для Windows, Mac или Linux)

• Firefox 3.5 и более поздние версии (для Windows, Mac или Linux)

• InternetExplorer 8.0 и более поздние версии

• Safari 4.0 и более поздние версии (Mac или Windows)

• Opera 10.0 и более поздние версии (Windows, Mac или Linux)

Кандидаты без портфолио и отзывов, а также кандидаты с датой регистрации менее 6 месяцев рассматриваться не будут.

Оплата 50/50 (50% — аванс, 50% — после сдачи проекта)

Строгое соблюдение оговоренных сроков! Изменение сроков в процессе работы влекут изменение оплаты в меньшую сторону.

Дизайн скидываю только в личку для точной оценки.

iOSLinux
10 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vlad-barca
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$190
6 дней
Исполнитель ответственный, работа сдана точно в срок, все возникающие вопросы так же решались сразу же, а не в день сдачи проекта. Качество верстки так же хорошее.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vlad-barca
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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