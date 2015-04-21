Тематика металлорежущий инструмент. С утра будет ряд задач по существующему лендингу (html или joomla, возможно пересаживали лендинг на неё, точно узнаю утром). Оперативно, риалтайм нужно замерять вместе со мной конверсию и ...
Верстка сайта
Здравствуйте,
На сайте adsmain(.)com будет меняться дизайн.
Сам новый дизайн уже полностью готов, его я предоставлю верстальщику.
Верстка должна быть адаптивной, сайт должен идеально отображатся во всех основных браузерах.
На сайте будут слайды.
Макет вложен.
Сайт на Wordpress, т.е. то что сверстали, нужно натянуть на Водрпресс.
Срок - 7-10 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
привет нужно внести пару правок на сайт 1. Нужно чтобы верхнее менб ездило при скроле страницы 2. Подключить сбор заявок на почту 3. Поменять фоновую картинку ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна чистая, валидная верстка главной страницы и 18 внутренних из файла PSD Без javascript Все эскизы для полной оценки представлены Указывайте сразу стоимости и сроки всей работы.... ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сверстать визитку. Макеты страниц в приложении. Будет еще страница - сотрудники. Контакты: стандартный функционал - телефоны и карта Срок начала работ ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
Вот вывод рекламы вот в таком виде https://yadi.sk/i/pzya2c5yfkmeu в каждую ячейку я хочу поставить отдельную партнерку сейчас по умолчанию стоит 4 ре тизера от одной партнерки я хочу поставить 4 ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Удаленно, для работы над несколькими проектами интернет-магазинов требуется грамотный HTML верстальщик со знанием CMS Magento, который верстает грамотно, сам тестирует во всех браузерах и на мобильных устройствах. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ К ВЕРСТКЕ ФАЙЛОВ: ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется кросс-браузерная, SEO-friendly, валидная верстка под Wordpress 4.1.1 Макет в psd-шаблоне, под другой движек сайта уже порезан, поэтому могу показать конкретную работу сайта. Жду Ваши цены и сроки.HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $90
Парни... нужен сайт .... Я не богатЫй и бюджет у меня не очень всего 2 000 грн.... но выхода нет и обратился к вам за помощью.. ТЗ прикрепляю ... жду ваших предложенийHTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Простой проект, каталог статей с картинками. Доступов нет к сайту исходнику. Озвучивайте сроки и суммыHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад