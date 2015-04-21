Верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок318 просмотров

Здравствуйте,

На сайте adsmain(.)com будет меняться дизайн.

Сам новый дизайн уже полностью готов, его я предоставлю верстальщику.

Верстка должна быть адаптивной, сайт должен идеально отображатся во всех основных браузерах.

На сайте будут слайды.

Макет вложен.

Сайт на Wordpress, т.е. то что сверстали, нужно натянуть на Водрпресс.

Срок - 7-10 дней

WordPress
10 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$150
7 дней
Огромное спасибо Станиславу за работу! Все делает быстро и качественно с первой попытки. Сделал много дополнительной работы и подсказал многое. что не входило в ТЗ. Был очень рад сотрудничеству.
Честный и приятный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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