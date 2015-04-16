Верстка 1 главной и 18 внутренних PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок244 просмотра

Нужна чистая, валидная верстка главной страницы и 18 внутренних из файла PSD

Без javascript

Все эскизы для полной оценки представлены

Указывайте сразу стоимости и сроки всей работы....

19 скриншотов - http://znimg.ru/gallery/1428435729/MzQAqDTS29.html

HTMLJavaScript
10 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
2 дня
Оперативно, качественно и за приемлемую сумму выполнена верстка 19 страниц. Всем советую исполнителя! профессионализм на высоте!
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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