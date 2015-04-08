Настроить под разные браузеры и устройства, соотношение картинки и подписной формы, почистить код - оптимизировать, сделать его легким.
Сверстать страницу на html5 + bootstrap
Переверстать страницу http://www.carwin.ru/japanstats/subaru/forester/
на html5 + bootstrap, качественно сделать адаптацию под все устройства и браузеры.
За основу можно взять шаблон http://bootswatch.com/cerulean/
В заявке обязательно указывайте бюджет и сроки
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