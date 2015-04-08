Переверстать страницу http://www.carwin.ru/japanstats/subaru/forester/ на html5 + bootstrap, качественно сделать адаптацию под все устройства и браузеры. За основу можно взять шаблон http://bootswatch.com/cerulean/ В заявке обязательно указывайте ...
Сверстать дизайн на платформе Insales
Нужно сверстать дизайн главной страници , сайт находитсян а платформе инсайлес
Подробнее в личке.
сайт victorisecret.ru/
макет drp.io/mJ9vqf0K/+
Заявки фрилансеров
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