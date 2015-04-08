Сверстать дизайн на платформе Insales

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки172 просмотра

Нужно сверстать дизайн главной страници , сайт находитсян а платформе инсайлес

Подробнее в личке.

сайт victorisecret.ru/

макет drp.io/mJ9vqf0K/+

10 лет назад
ker4
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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