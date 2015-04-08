Поставить и настроить сложную тему на WP

Есть WP, есть тема называется Explicit, нужно установить тему на движок, чтобы все работало и отображалось как в демо режиме при покупке тут http://themes.industrialthemes.com/?theme=explicit

После установки, необходимо настроить внешний вид главной, страниц каталога, страниц постов, путем убирания либо добавления каких-либо блоков, которые имеются в теме.

По возможности рассказать как пользоваться темой, чтобы в дальнейшем могли сами убирать или добавлять блоки\модули и т.д.