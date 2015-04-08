Переверстать страницу http://www.carwin.ru/japanstats/subaru/forester/ на html5 + bootstrap, качественно сделать адаптацию под все устройства и браузеры. За основу можно взять шаблон http://bootswatch.com/cerulean/ В заявке обязательно указывайте ...
Поставить и настроить сложную тему на WP
Есть WP, есть тема называется Explicit, нужно установить тему на движок, чтобы все работало и отображалось как в демо режиме при покупке тут http://themes.industrialthemes.com/?theme=explicit
После установки, необходимо настроить внешний вид главной, страниц каталога, страниц постов, путем убирания либо добавления каких-либо блоков, которые имеются в теме.
По возможности рассказать как пользоваться темой, чтобы в дальнейшем могли сами убирать или добавлять блоки\модули и т.д.
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