Пару изменений на Open Cart

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  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок84 просмотра

1. Чпу

2. Артикул

3. Модель" поменяй на страна производитель либо чтобы была Страна производитель

4. Справа строчку материал

5. "Перезвонить" поменять на "Заказать звонок"

6. "Фарфор" поменять на "посуда"

7. Добавить "текстиль" раздел. ( Он добавлен но почему то не отображается)

сайт http://goo.gl/AhmJ0N

10 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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