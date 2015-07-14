Html верстка
Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3.
JS, jQuery, jQueryUI.
Php+SQL.
CMS: WP, Joomla, Bitrix.
Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Twitter Bootstrap.
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
SEO-верстка.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Комментарии.
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
JoomlaWordPress
Быстро и хорошо выполненная работа. Сергей терпеливо и внимательно отнесся ко всем замечаниям по верстке и оперативно внес нужные правки. Будем и в дальнейшем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Благодарю Андрея за сотрудничество. Чётко была поставлена задача и своевременно оплачена. Приятно работать. Рекомендую!!!
$30
10 баллов
9 лет назад
Отлично, продолжаю сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик, предложил в добавок еще сотрудничество! Всем рекомендую!!!
$12
9 баллов
10 лет назад
Joomla
Скажу просто- рекомендую ! Хотя и заплатил в 3 раза дороже чем предлагали другие товарищи со сроком регистрации на сервисе от 1 до 90 дней и без положительных отзывов.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен. Благодарю и рекомендую.
$27
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленную работу, было приятно работать так как это непосредственный заказчик и он конкретно объяснял все что нужно по работе. Всем советую работать с заказчика.
$60
10 баллов
10 лет назад
HTMLJoomla
Хорошо поработали. Сергей даже сделал больше, чем ожидалось. Сотрудничеством весьма доволен, обращусь еще.
Ответный отзыв
Спасибо Павлу за предоставленную работу. Работа была не легкая но интересная. Хороший заказчик. Рекомендую.
HTML-верстка
12 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#325