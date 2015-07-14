chernushov88

Сергей Чернышов chernushov88

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Html верстка

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3.

JS, jQuery, jQueryUI.

Php+SQL.

CMS: WP, Joomla, Bitrix.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Twitter Bootstrap. 

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Комментарии.

Отзывы заказчиков

hunterok
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Правка верстки на сайте с Wordpress
JoomlaWordPress
Быстро и хорошо выполненная работа. Сергей терпеливо и внимательно отнесся ко всем замечаниям по верстке и оперативно внес нужные правки. Будем и в дальнейшем продолжать сотрудничество.
Благодарю Андрея за сотрудничество. Чётко была поставлена задача и своевременно оплачена. Приятно работать. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)
$30
10 баллов
9 лет назад
Поправить адаптивность в сайте на всех мобильных устройствах
Отлично, продолжаю сотрудничество
Отличный заказчик, предложил в добавок еще сотрудничество! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
aaabccc
Иванов 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
$12
9 баллов
10 лет назад
Joomla 3, небольшая доработка сайта
Joomla
Скажу просто- рекомендую ! Хотя и заплатил в 3 раза дороже чем предлагали другие товарищи со сроком регистрации на сервисе от 1 до 90 дней и без положительных отзывов.
Сотрудничеством остался доволен. Благодарю и рекомендую.
Ответный отзыв
gerasim1
Сергей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$27
10 баллов
10 лет назад
Наполнить сайт
Спасибо за работу
Спасибо за предоставленную работу, было приятно работать так как это непосредственный заказчик и он конкретно объяснял все что нужно по работе. Всем советую работать с заказчика.
Ответный отзыв
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Галерея с голосованием (Joomla 2.5)
HTMLJoomla
Хорошо поработали. Сергей даже сделал больше, чем ожидалось. Сотрудничеством весьма доволен, обращусь еще.
Спасибо Павлу за предоставленную работу. Работа была не легкая но интересная. Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
12 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
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