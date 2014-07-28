A-Debugger

Сверстать дизайн учитывая адаптив под мобильные в соответствии с макетом: https://cloud.mail.ru/public/44T3/3iu3chAzk По сути верстка двух страниц: Главная(верхняя часть уже готова https://prnt.sc/p24lmc) + карточка товара(нестколько табов) В карточке справа оранжевый блок с ценой фиксируется ...
РАБОТАЮ ПО КУРСУ 1 У.Е.= 65 РУБЛЕЙ, но все зависит от договоренности.
Не работаю с предоплатой. Сначала работа, потом деньги.
Если вам хочется попросить предоплату, это возможно только через раздел Безопасного Проведения Сделок (http://weblancer.net/help/16.html).
Не присылайте, пожалуйста, откликов вида «Стучите, обсудим», «Давайте попробуем», «Я думаю, что справлюсь» лучше задавайте вопросы. Это будет конструктивнее и увеличит вероятность что заказ получите именно вы.
Если вопросов нет, укажмте стоимость и сроки выполнения. Вообще стоимость и сроки лучше указываться в любом случае, иначе вас нельзя будет выбрать.
Оплата через Яндекс Деньги, WMR или на карту Сбербанка.
Требование к кандидатам: доступность для связи минимум раз в день.
Оплату провожу только после принятия задания.
Доступен с 9 до 18.00 МСК,
Skype: klevtsov.stas, e-mail: [email protected].
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