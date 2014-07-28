A-Debugger

Стас A-Debugger

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

РАБОТАЮ ПО КУРСУ 1 У.Е.= 65 РУБЛЕЙ, но все зависит от договоренности.

Не работаю с предоплатой. Сначала работа, потом деньги.

Если вам хочется попросить предоплату, это возможно только через раздел Безопасного Проведения Сделок (http://weblancer.net/help/16.html).

Не присылайте, пожалуйста, откликов вида «Стучите, обсудим», «Давайте попробуем», «Я думаю, что справлюсь» лучше задавайте вопросы. Это будет конструктивнее и увеличит вероятность что заказ получите именно вы.

Если вопросов нет, укажмте стоимость и сроки выполнения. Вообще стоимость и сроки лучше указываться в любом случае, иначе вас нельзя будет выбрать.

 Оплата через Яндекс Деньги, WMR или на карту Сбербанка.

Требование к кандидатам: доступность для связи минимум раз в день.

Оплату провожу только после принятия задания. 

Доступен с 9 до 18.00 МСК, 

Skype: klevtsov.stas, e-mail: [email protected]

 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка под Bootstrap 4 на базе готовой верстки

    $62

    Сверстать дизайн учитывая адаптив под мобильные в соответствии с макетом:  https://cloud.mail.ru/public/44T3/3iu3chAzk По сути верстка двух страниц:  Главная(верхняя часть уже готова https://prnt.sc/p24lmc) + карточка товара(нестколько табов) В карточке справа оранжевый блок с ценой фиксируется ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт-визитка на WordPress

    $80

    Сайт-визитка на WordPress с простой версткой Дизайн - 1 колоночный макет рассчитанный на ширину экрана 1024 пикселей(15 дюймовый монитор). На больших разрешениях экрана отображается полосой по центру экрана на фоне. ...

    jQueryWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать дизайн для сайта по готовому схематичному

    $130

    Нужно сделать дизайн(ширина 1000px) для сайта холодильного оборудования, кондиционеров и их сервисного обслуживания. Есть схематичный дизайн компоновки элементов, допускается изменение в сторону улучшения дизайна. Всего нужен дизайн 6-и страниц: 1)главная страница ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Верстка под Bootstrap 4 на базе готовой верстки
Bootstrap
Все отлично: Всегда выходил на связь, оплата моментальная. Рекомендую!
Сделал все в соответствии с ТЗ, в оговоренный срок, возникающие правки делает оперативно и быстро. Качеством доволен.
Ответный отзыв
chernushov88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка на WordPress
jQueryWordPress
Спасибо за работу.
Все выполнил по ТЗ. Сделал адаптивную верстку. Хорошо разбирается в JavaScript. Оперативно и легко вносил все правки по проекту.
Ответный отзыв