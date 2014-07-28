A-Debugger

РАБОТАЮ ПО КУРСУ 1 У.Е.= 65 РУБЛЕЙ, но все зависит от договоренности.

Не работаю с предоплатой. Сначала работа, потом деньги.

Если вам хочется попросить предоплату, это возможно только через раздел Безопасного Проведения Сделок (http://weblancer.net/help/16.html).

Не присылайте, пожалуйста, откликов вида «Стучите, обсудим», «Давайте попробуем», «Я думаю, что справлюсь» лучше задавайте вопросы. Это будет конструктивнее и увеличит вероятность что заказ получите именно вы.

Если вопросов нет, укажмте стоимость и сроки выполнения. Вообще стоимость и сроки лучше указываться в любом случае, иначе вас нельзя будет выбрать.

Оплата через Яндекс Деньги, WMR или на карту Сбербанка.

Требование к кандидатам: доступность для связи минимум раз в день.

Оплату провожу только после принятия задания.

Доступен с 9 до 18.00 МСК,

Skype: klevtsov.stas, e-mail: [email protected].