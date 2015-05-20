Приветствую! Срочно разыскиваю специалиста на доработку небольшой соцсети на Джумле. На мой взгляд, доделать осталось немного, но надо впрячься и скурпулёзно допилить. Верстать тоже придётся. Предлагайте – обсудим. ТОЛЬКО ПОСТОПЛАТА!
Сайт-визитка на WordPress
Сайт-визитка на WordPress с простой версткой
Дизайн - 1 колоночный макет рассчитанный на ширину экрана 1024 пикселей(15 дюймовый монитор). На больших разрешениях экрана
отображается полосой по центру экрана на фоне. Поддержка планшетов и мобильных телефонов(адаптивный дизайн) - достаточно
взять за основу любую адаптивную тему wordpress.
На главной странице размещены следующие части:
• Верхнее меню
• Верхний аккордион кнопок-картинок с услугами(JQuery kwicks или подобный)
• Информация(график работы, карта) - блок внизу
• Форма заявки - блок внизу
Особенности:
-(cменяющийся фон с видами Франции(макс ширина 1920px) - в мобильных - статическая картинка
-«горизонтальный аккордион») по типу http://www.hotel-loreak-bayonne.com/
1) Сверстать по PSD шаблону для WP - главная и внутренняя страница(пустота справа от текста - так и должно быть)
2) Сделать формы отправки заявки с отправкой на почту
3) Верхний слайдер - горизонтальный акордион
4) адаптивность для мобильных устройств - сворачивание меню и слайдера(прокрутка по тач-слайду - по типу
http://owlgraphic.com/owlcarousel/demos/one.html).
5) водяные знаки на изображениях - наши клиенты(прозрачный логотип)
6) наполнение страниц контентом - картинки + текст предоставляется
Требования по адаптивной верстке:
* Кроссбраузерность ie8 и выше, последние версии Chrome, FF, Safari, Opera
* На div'ах, никаких
* Максимальная ширина экрана 1920px
* Минимальная ширина экрана 1000px (десктоп)
* Адаптивная верстка (адаптация под смартфоны, планшеты, компы – проверка через www.responsinator.com)
срок исполнения - 4 дня
Высылайте при ответе примеры сайтов с адаптивной версткой.
Макет дизайна и более подробное описание вышлю кандидатам. Сайт на 9 страниц(главная и 8 однотипных внутренних).
Тексты и картинки для наполнения сайта будут предоставлены.
Выбранный исполнитель
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