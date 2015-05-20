Сайт-визитка на WordPress с простой версткой

Дизайн - 1 колоночный макет рассчитанный на ширину экрана 1024 пикселей(15 дюймовый монитор). На больших разрешениях экрана

отображается полосой по центру экрана на фоне. Поддержка планшетов и мобильных телефонов(адаптивный дизайн) - достаточно

взять за основу любую адаптивную тему wordpress.

На главной странице размещены следующие части:

• Верхнее меню

• Верхний аккордион кнопок-картинок с услугами(JQuery kwicks или подобный)

• Информация(график работы, карта) - блок внизу

• Форма заявки - блок внизу

Особенности:

-(cменяющийся фон с видами Франции(макс ширина 1920px) - в мобильных - статическая картинка

-«горизонтальный аккордион») по типу http://www.hotel-loreak-bayonne.com/

1) Сверстать по PSD шаблону для WP - главная и внутренняя страница(пустота справа от текста - так и должно быть)

2) Сделать формы отправки заявки с отправкой на почту

3) Верхний слайдер - горизонтальный акордион

4) адаптивность для мобильных устройств - сворачивание меню и слайдера(прокрутка по тач-слайду - по типу

http://owlgraphic.com/owlcarousel/demos/one.html).

5) водяные знаки на изображениях - наши клиенты(прозрачный логотип)

6) наполнение страниц контентом - картинки + текст предоставляется

Требования по адаптивной верстке:

* Кроссбраузерность ie8 и выше, последние версии Chrome, FF, Safari, Opera

* На div'ах, никаких

* Максимальная ширина экрана 1920px

* Минимальная ширина экрана 1000px (десктоп)

* Адаптивная верстка (адаптация под смартфоны, планшеты, компы – проверка через www.responsinator.com)

срок исполнения - 4 дня

Высылайте при ответе примеры сайтов с адаптивной версткой.

Макет дизайна и более подробное описание вышлю кандидатам. Сайт на 9 страниц(главная и 8 однотипных внутренних).

Тексты и картинки для наполнения сайта будут предоставлены.