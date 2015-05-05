Здравствуйте, есть 4 шаблона: - Одностраничник - Сайт услуг (визитка) - Интернет-магазин - Портал (готовые решения 1С-Битрикс для Маркетплейс). Нужно сделать их для ThemeForest желательно на WordPress или ...
Синхронизировать LP с CRM Битрикс 24
Необходимо сделать так, чтобы при поступлении заявки с лендинга в CRM Битрикс 24 создавалась карточка клиента. От вас нужен бюджет и сроки реализации. Лендинг на данный момент верстается, поэтому показать не могу.
Заявки фрилансеров
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