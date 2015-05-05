Синхронизировать LP с CRM Битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки102 просмотра

Необходимо сделать так, чтобы при поступлении заявки с лендинга в CRM Битрикс 24 создавалась карточка клиента. От вас нужен бюджет и сроки реализации. Лендинг на данный момент верстается, поэтому показать не могу.

10 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров