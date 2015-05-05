Натянуть готовый дизайн на WordPress

Здравствуйте!

Ищем программистов для создания шаблона на WordPress под готовый дизайн.

Так же могут быть различные доработки и сопровождение работающих сайтов.

Проектов будет очень много.

В разработке шаблона, могут попробовать себя Все и получить гонарар.

Оплата на Ваш кошелек Вебмани в рублях или долларах, частями или целиком.

Обращайтесь на почту или в скайп.

С уважением, Максим.