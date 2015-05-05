Необходимо выполнить ряд работ то сайту на ВП Работа с шаблоном https://www.appthemes.com/themes/clipper/ - Кастомные шаблоны страниц - Модификация/написание плагинов - Расширение штатного функционала ...
Натянуть готовый дизайн на WordPress
Здравствуйте!
Ищем программистов для создания шаблона на WordPress под готовый дизайн.
Так же могут быть различные доработки и сопровождение работающих сайтов.
Проектов будет очень много.
В разработке шаблона, могут попробовать себя Все и получить гонарар.
Оплата на Ваш кошелек Вебмани в рублях или долларах, частями или целиком.
Обращайтесь на почту или в скайп.
С уважением, Максим.
Заявки фрилансеров
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