Натянуть готовый дизайн на WordPress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок148 просмотров

Здравствуйте!

Ищем программистов для создания шаблона на WordPress под готовый дизайн.

Так же могут быть различные доработки и сопровождение работающих сайтов.

Проектов будет очень много.

В разработке шаблона, могут попробовать себя Все и получить гонарар.

Оплата на Ваш кошелек Вебмани в рублях или долларах, частями или целиком.

Обращайтесь на почту или в скайп.

С уважением, Максим.

WordPress
10 лет назад
voitmaks
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров