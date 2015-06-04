Необходимо слизать шаблон с содержимым сайта http://cityart.by/ и поставить на Наш домен на движке WordPress. Работа оплачивается по факту, после принятия заказчиком. Время на работу от 2 дней до 2 недель.
Действие аккаунта приостановлено!
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