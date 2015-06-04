voitmaks

Максим Плаксин voitmaks

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • "Содрать шаблон сайта и установить на WordPress"

    $60

    Необходимо слизать шаблон с содержимым сайта http://cityart.by/ и поставить на Наш домен на движке WordPress. Работа оплачивается по факту, после принятия заказчиком. Время на работу от 2 дней до 2 недель.

    WordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание заметок

    $25

    Здравствуйте! Ищем писателей на разные темы. Писать нужно короткие заметки (200 слов) - Ваше мнение на тот или иной ключевой запрос. Оплата 60 заметок - $25 долларов. Далее поднимаем оплату после ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой дизайн сайта

    $15

    Здравствуйте! Ищем дизайнеров для отрисовки сайта на примере работающих сайтов. Это почти плагиат с возможностью поработать с дизайном и немного пофантазировать. Сайт должен быть простым, не нагруженным, красивым и ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть готовый дизайн на WordPress

    $30

    Здравствуйте! Ищем программистов для создания шаблона на WordPress под готовый дизайн. Так же могут быть различные доработки и сопровождение работающих сайтов. Проектов будет очень много. В разработке ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад